陳小菁。三立提供

劇中橋段。

劇中橋段。

痛苦表情。

劇中橋段。

三立八點檔《炮仔聲》昨晚一場惡女韻如(陳小菁飾)與宏傑(江宏恩飾)的婚禮戲，再加上她飾演的韻如被逼爬天堂路，讓劇情再進入高潮，有線平均收視高達5.32，F25-49歲女性族群收視更高達5.46。

陳小菁在接到這劇本時就被嚇到，心想編劇是不是故意在整她，她笑說：「是要把我當男的來訓練嘛，叫我走天堂路，因為天堂路海軍陸戰隊專屬的」。陳小菁表示在這場戲準備的一堆石頭可都是真的，也非常感謝劇組那麼用心的照顧，都盡量找圓潤的石頭給她踩，所以NG的機率不高才可以完美的呈現出來。她表示拍攝並不累，話說她每個報應都不一樣，超具有挑戰性，陳小菁還稱讚：「我們的編劇真的太厲害了吧，可以想到那麼有梗的劇情。」

被問到除了《炮仔聲》的男演員，有沒有想跟哪一位男性一起合作，她羞說：「想跟羅志祥合作，他簡直就是我的天菜，如果遇到的话可能會瘋掉。」她認為小豬羅志祥是一位很認真，很努力的演員，「有機會可以叫小豬來《炮仔聲》跟蔡韻如演一段」。她原本還計畫昨天拍完戲就衝下花蓮去看羅志祥在《夏戀佳年華》的表演，怎麼知道因工作在身，到最後她的夢就此破裂，希望下次還有機會可以看到他的演唱會。

(中時 )