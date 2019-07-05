華為董事長任正非7月4日登上了法國著名新聞周刊《觀點》雜志最新一期封面，在當期雜志中，《觀點》發表了對其長達15頁的專題報道。

據《聯合早報》5日報道，在最新一期刊物封面上，《觀點》以「這個人將改變歷史」為標題刊登了任正非的照片，並以長達15頁的篇幅，對任正非本人以及華為進行了詳細的專題報道，內容涉及了5G技術發展、陸美關系、陸歐關系以及地緣政治等問題。

在專訪中，任正非透露，華為自主研發的操作系統「鴻蒙」旨在應用於多種設備，這也證實了此前的傳言。任正非表示，我們正在研發的操作系統能夠與印刷電路板、交換機、路由器、智能手機以及數據中心等兼容。

對於鴻蒙系統，任正非表示，「該系統的處理延遲小於5毫秒。它將完美地適應物聯網，還能夠應用於自動駕駛」。並稱，我們構建這個系統，為的是能夠同步連接所有對象。這就是我們走向智能社會的方式。”

至於鴻蒙操作系統是不是比谷歌的安卓（Android）或是蘋果的Mac OS X系統更快，任正非稱，很有可能，並給出了一份技術方面的論據，根據之前的一份報告，華為的操作系統比安卓速度快60％。

然而，任正非也承認，在與谷歌和蘋果競爭方面，華為有一個很大的失誤，「與蘋果的操作系統或安卓相比，我們仍然缺乏良好的應用程序生態系統」。為了解決這個問題，任正非表示，華為已經在著手研發安卓和蘋果應用商店的替代品，並試圖吸引開發者。

(中時 )