鐵警李承翰英勇犧牲，台北101今晚打出「李承翰警員，謝謝您們的愛」，網友感動留言「在全台灣最高的建築物，打上他的名子，相信他一定能感受到的」（台北101提供/吳家詮翻攝）

年輕優秀的鐵路警察李承翰，3日台鐵自強號上處理補票糾紛，遭到兇嫌在車廂內刺死震驚社會。獲報上車排解糾紛的李承翰，因為突然拿出刀子，李員猝不及防被刺中腹部，傷及內臟，但他強忍著劇痛將兇嫌壓制，最後不治身亡讓民眾相當不捨，也讓警界一片哀戚。

台北101外牆秀出「陳俊朗 陳爸 李承翰 警員 謝謝您們的愛 愛著這片土地。」(吳家詮拍攝)
台北101外牆秀出「陳俊朗 陳爸 李承翰 警員 謝謝您們的愛 愛著這片土地。」(吳家詮拍攝)
台北101外牆秀出「陳俊朗 陳爸 李承翰 警員 謝謝您們的愛 愛著這片土地。」(吳家詮拍攝)
台北101外牆秀出「陳俊朗 陳爸 李承翰 警員 謝謝您們的愛 愛著這片土地。」(吳家詮拍攝)
台北101外牆秀出「陳俊朗 陳爸 李承翰 警員 謝謝您們的愛 愛著這片土地。」(吳家詮拍攝)
台北101外牆秀出「陳俊朗 陳爸 李承翰 警員 謝謝您們的愛 愛著這片土地。」(吳家詮拍攝)

今台北101外牆秀出「李承翰警員，謝謝您們的愛，愛著這片土地。」， 悼念他為台灣的付出，也讓見聞者鼻酸遺憾失去了這麼一位好員警。

(中時電子報)

#李承翰 #台北101