悼念李承翰 台北101秀「謝謝您們的愛」 22:172019/07/05 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北101外牆秀出「陳俊朗 陳爸 李承翰 警員 謝謝您們的愛 愛著這片土地。」(吳家詮拍攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鐵警李承翰英勇犧牲，台北101今晚打出「李承翰警員，謝謝您們的愛」，網友感動留言「在全台灣最高的建築物，打上他的名子，相信他一定能感受到的」（台北101提供/吳家詮翻攝） 年輕優秀的鐵路警察李承翰，3日台鐵自強號上處理補票糾紛，遭到兇嫌在車廂內刺死震驚社會。獲報上車排解糾紛的李承翰，因為突然拿出刀子，李員猝不及防被刺中腹部，傷及內臟，但他強忍著劇痛將兇嫌壓制，最後不治身亡讓民眾相當不捨，也讓警界一片哀戚。 台北101外牆秀出「陳俊朗 陳爸 李承翰 警員 謝謝您們的愛 愛著這片土地。」(吳家詮拍攝) 台北101外牆秀出「陳俊朗 陳爸 李承翰 警員 謝謝您們的愛 愛著這片土地。」(吳家詮拍攝) 台北101外牆秀出「陳俊朗 陳爸 李承翰 警員 謝謝您們的愛 愛著這片土地。」(吳家詮拍攝) 今台北101外牆秀出「李承翰警員，謝謝您們的愛，愛著這片土地。」， 悼念他為台灣的付出，也讓見聞者鼻酸遺憾失去了這麼一位好員警。 (中時電子報) #李承翰 #台北101 也許您會感興趣 推薦閱讀 員警李承翰重傷不治 內政部將爭取最高撫卹 10:392019/07/04 政治 僅靠木棍防身 台鐵研議防範措施 11:232019/07/04 生活 送勇警回家 鐵警同仁列隊哭紅眼 11:302019/07/04 社會 不忘李承翰 政院：10月將增公共運輸警力260名 11:552019/07/04 社會 鐵警殉職 署長陳家欽哽咽籲司法嚴懲嫌犯 12:282019/07/04 社會 大政治大爆卦-無色覺醒》火車刺警案10月增260名鐵路警 蘇揆搞錯重點？ 14:072019/07/04 政治 捨身護全車 年輕鐵路警察李承翰殉職 04:102019/07/05 政治要聞 李承翰案後 120保警加入鐵路雙警巡邏 12:162019/07/05 社會 英勇鐵路警察李承翰殉職 檢方證實死因 16:372019/07/05 社會 勇警李承翰案亡羊補牢 徐國勇：治標又治本 18:362019/07/05 政治 社會熱門新聞 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 拿921搬大體嗆憲哥 網電館長：只有你叫囂 - 社會 英勇鐵路警察李承翰殉職 檢方證實死因 - 社會 小三車震被抓 扯痔瘡剛結紮怎「女上男下」 - 社會 - 中時 勇警殉職「賀多個缺」 屁警火速遭記過 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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