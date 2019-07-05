鐵警李承翰英勇犧牲，台北101今晚打出「李承翰警員，謝謝您們的愛」，網友感動留言「在全台灣最高的建築物，打上他的名子，相信他一定能感受到的」（台北101提供/吳家詮翻攝）

年輕優秀的鐵路警察李承翰，3日台鐵自強號上處理補票糾紛，遭到兇嫌在車廂內刺死震驚社會。獲報上車排解糾紛的李承翰，因為突然拿出刀子，李員猝不及防被刺中腹部，傷及內臟，但他強忍著劇痛將兇嫌壓制，最後不治身亡讓民眾相當不捨，也讓警界一片哀戚。

台北101外牆秀出「陳俊朗 陳爸 李承翰 警員 謝謝您們的愛 愛著這片土地。」(吳家詮拍攝)

台北101外牆秀出「陳俊朗 陳爸 李承翰 警員 謝謝您們的愛 愛著這片土地。」(吳家詮拍攝)

台北101外牆秀出「陳俊朗 陳爸 李承翰 警員 謝謝您們的愛 愛著這片土地。」(吳家詮拍攝)

今台北101外牆秀出「李承翰警員，謝謝您們的愛，愛著這片土地。」， 悼念他為台灣的付出，也讓見聞者鼻酸遺憾失去了這麼一位好員警。

(中時電子報)