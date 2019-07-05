高雄地標85大樓君鴻酒店歇業，高市經發局今天證實由海霸王集團二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司標下。新經營團隊對高雄發展深具信心，投資意願並未改變。

根據中央社引述高雄市政府經濟發展局聲明指出，經查君鴻酒店3月間經法院法拍，由海霸王集團二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司標下，5月7日完成所有權移轉登記，市府今天中午接獲君鴻國際酒店股份有限公司申請解散。

經發局商業行政科表示，經聯繫海霸王，公司對高雄發展深具信心，投資意願並未改變，未來投資期程將配合法院辦理履勘、點交，期待儘速完成法定程序以利投資。

對於外界解讀「景氣不佳」，經發局統計，今年1到4月高雄市住宿及餐飲業營利事業銷售額較去年同期增加近1成；整體住宿及餐飲業營利事業銷售呈現成長。君鴻酒店今年3月份已完成拍賣，目前經營權易主與市場景氣並無關聯，高雄市整體住宿餐飲業業績仍穩定成長。

(中時電子報)