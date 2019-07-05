台北市長柯文哲（中）5日晚間搭機回到台北松山機場並發表感想。（姚志平攝）

台北市長柯文哲（中）5日晚間搭機回到台北松山機場，柯粉在機場外迎接並送上鮮花。（姚志平攝）

台北市長柯文哲今晚自上海參加雙城論壇返台，他將近10點在松山機場發表談話，稱此次雙城論壇陸方對他已經算很禮遇了；柯還說，「大陸考卷」沒有過不過關，但有交流還是比較好，見面三分情，彼此有更多認識，可以建立互信、增加善意。

談到如何總結這次雙城論壇，柯文哲表示，雙城論壇今年第十年，也行之有年了，台北、上海是兩邊最先進的城市，還是有彼此可以互相學習的，他這次去就發現上海雷厲風行在進行垃圾分類，他們很多knowhow也是跟台北學的，反過來，他們很多硬體建設的速度的確相當驚人。

柯文哲說，這次去上海主要還有一個目的，台灣有200萬人在大陸，上海附近就70萬人，這次拜訪台商有關的包括學校、台灣人蓋的鹿港媽祖分靈去的廟，還有台資醫院、台商協會、青創基地、台資工廠，聽聽他們有沒有什麼可以幫忙，或是需要反映的，該反映的也跟國台辦那些講。總之台灣人還是勇闖天下，世界各地都可以看到台灣人蹤跡，大家蠻辛苦的，給他們加油打氣。

柯文哲說，此次陸方對他已經算很禮遇了，客隨主便，我們沒有特別要求什麼，看他們安排。

至於大陸考卷是否過關，他認為，沒什麼過不過關，有交流還是比較好，見面三分情，彼此有更多認識，建立互信、增加善意，他也跟陸方講，台灣跟大陸從1894年算起，政治上分隔100年，有隔閡也是蠻自然，只要大家能維持交流、增加善意，有時就算很難克服的是，至少也增加互相諒解的空間，這有跟大陸說清楚了。

針對立法院下會期要修《中共代理人法》，會不會影響未來雙城論壇的舉辦？柯文哲則說，應該還好，城市層面互相交流、學習，法令出來應該會有合理規範，不用太擔心 。

(中時 )