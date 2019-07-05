下半季首場比賽，蔣智賢就帶給現場球迷一份大禮，新莊球場富邦悍將對戰中信兄弟，原本悍將以0比4落後，第6局悍將一口氣打下5分大局，包含蔣智賢的超前滿貫炮，將比數逆轉成5比4並帶走勝利。

下半季首場比賽，雙方皆派出洋投，分別由萊福力及包林傑先發，中信兄弟先在2局上半靠悍將守備失誤先馳得點，第6局彭政閔先敲出生涯第1999支安打上壘後，跑二壘遭野選出局，接著詹子賢及張志豪敲出「背靠背全壘打」，單局攻下3分擴大領先成4比0。

不過下個半局悍將立刻還以顏色，張正偉和王正棠接連安打攻下悍將首分，接著胡金龍安打、林益全保送攻占滿壘，下一棒蔣智賢對決萊福力，擊成右外野方向滿貫炮，一棒將比數超前成5比4，為他本季第6轟、生涯第5次滿貫全壘打。

最終悍將就以5比4拿下上半季首勝，同時擊出滿貫炮的蔣智賢也獲選為MVP，賽後他表示，「那是顆指叉球，剛好丟到我原本設定比較偏高的位置，一擊到就知道出去了，揮棒感覺很順暢。」而這發超大號全壘打不是生涯第一次，蔣智賢表示過去在新莊球場曾打過全壘打「飛到球場外面的外面」，還印象深刻的表示，「去Youtube搜尋蔣智賢打洪心騏就有了。」

蔣智賢今年全壘打到上半季尾聲才漸漸出現，他認為有受到對手布陣影響，感覺打得再強勁都會被接到，難免有一些小惡魔(負面想法)會擾亂心情，還好有隊友安慰球至少打的很強勁，到5、6月才慢慢出現。

(中時電子報)