《獅子王》擬真電影版前往德國馬格德堡動物園錄製幼獅的聲音。（迪士尼提供）

《獅子王》電影預售票在北美推出首日就打破了歷年迪士尼真人電影版的預售紀錄。（迪士尼提供）

迪士尼經典動畫《獅子王》25周年之際，推出全新擬真電影版《獅子王》，透過先進技術呈現翉栩如生的草原萬獸與壯闊宏偉的自然景色。迪士尼找來曾以《鋼鐵人》為漫威展開電影宇宙的強法沃執導演筒，為了確保電影中所創作動物和棲地的真實性和可性度，劇組與佛羅里達迪士尼動物王國的動物科技部門合作，紀錄了電影中將出現的75％動物的樣貌、聲音與行為模式。

同時劇組更前往德國馬格德堡動物園錄製幼獅的聲音，以捕捉幼兒時期辛巴咆哮的效果。在2017年初，導演強法沃更帶著劇組團隊前往非洲肯亞各地進行野外考察，帶著近千公斤重的攝影機器，出動三架直昇機、六台獵遊車親眼觀察《獅子王》裡榮耀國背景設定的場景和野生動物們。製片卡倫吉爾克斯特表示：「(動畫導演)安迪在這裡看到了獅子在自然環境中的真實行為。我們喜歡研究幼獅走路的方式、隨時隨地都趾高氣揚的模樣、飽滿的肚皮、腿的厚度，甚至是身上蒼蠅的數量都是我們觀察範圍。」

《獅子王》電影預售票在北美推出首日就打破了歷年迪士尼真人電影版的預售紀錄，成為電影售票網站Fandango今年度預售票排行榜亞軍(僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》)。台灣則是在今天7月5日(五)起開賣預售票，凡至活動影城購買任一張《獅子王》預售票，即可獲得紀念款原文海報一張 ，紀念海報分別是辛巴與木法沙的父子深情對望版，以及超萌迷你HakunaMatata三兄弟組兩款，隨機贈送。

隨預售票一起在7月5日登場的還有適合網美拍照、親子同遊的「榮耀國巨型互動展」。活動時間為即日起至7月28日於台北華山大草原廣場，在台北的戶外草原上重現電影中令人震撼的榮耀石場景，現場出現許多人高舉自家的嬰兒或寵物扮演辛巴出生時萬獸慶賀的畫面。走進涼爽的互動洞窟，則有《獅子王》電影版的精彩畫面連番播放，更有動畫版與電影版經典畫面對照牆、有趣互動遊戲。

週末還有結合台灣表演藝術團體以非洲鼓演繹獅子王經典主題曲，以神秘而震撼大地的非洲鼓聲將電影磅礡的氣勢用音樂傳達出來，於表演後也提供非洲鼓體驗教學。民眾來到現場不僅可以拍照留念，參加互動活動，還可以把雀巢可可脆片穀物棒和電影獅子王海報一起帶回家。電影將於7月17日在台上映。

(中時 )