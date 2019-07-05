台北市長柯文哲今從上海返台前與大陸國台辦主任劉結一會面，北市府二度在柯文哲官方臉書開直播，結果「視角」不但像偷拍，還直接被陸方人員制止，頗為尷尬。柯剛剛返抵松山機場，他受訪時坦言，這件事「是我們這邊有問題」，對方說可以錄影，沒說可以直播，結果「我們小朋友弄錯、就開直播」。

柯文哲表示，直播這件事是個誤會，對方有說可以錄影，但我們小朋友（指北市府年輕幕僚）弄錯，開了直播，這是我們這邊指揮有問題，是我們搞錯；他還略有抱怨地說，我們小朋友…奇怪，連做事都搞不清楚。

要不要對此向陸方道歉？柯文哲表示，不要說道歉啦，就是我們這邊沒做好。

至於雙方會面時，劉結一提到今年初大陸國家主席的告台灣同胞書，對此，柯文哲僅表示，每次講互相諒解，「他總是要講他該講的，我們講我們該講的。」

觀傳局長劉奕霆進一步說明，北市府這邊在跟陸方溝通的時候，提到要在閉門會議上錄影，但可能市府內部理解轉換的時候，誤認為是要做直播，所以才會發生在直播過程中，被陸方人士阻止；隨即我們也尊重陸方人士意見，沒繼續做直播下去，對於造成上海方困擾，我們也表示非常抱歉。

劉奕霆說，直播中止後，就沒有再錄影；這樣是否會有不公開透明的疑慮？劉說，但會後仍有將內容轉述給媒體，且與會過程中，市府首長、議會議員也都在內，應不會有這樣的疑慮。

(中時 )