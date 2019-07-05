韓粉杏仁哥當時正在夜市另一端直播、號召韓粉週六來高雄玩。（袁庭堯攝）

郭台銘支持者在夜市入口群聚、喊口號，讓一旁用餐的韓粉相當不滿，雙方面對面激烈互嗆，各不相讓。（袁庭堯攝）

面對支持者拍照、簽名的要求，郭台銘一律來者不拒。（袁庭堯攝）

郭台銘在六合夜市簽了不下十餘面的看板，許多上面甚至留有馬英九98年、106年造訪的簽名，插旗意味濃厚。（袁庭堯攝）

國民黨初選候選人郭台銘5日南下高雄行程馬不停蹄，早上在岡山辦座談會，下午前往路竹與前立法院長王金平開直播，晚間臨時加碼、前往六合夜市挑戰高雄人氣。郭台銘人未到，就引發現場韓粉、果凍粉在夜市入口互相叫罵，煙硝味濃厚，警方人馬趕抵現場柔性勸導，仍止不住雙方一路互嗆。

晚間7點半，郭台銘先至六和夜市管委會辦公室拜訪，隨後步行至夜市自立二路入口，還沒過馬路就受到民眾簇擁歡呼。當時，有許多韓粉帶著國旗帽，上面貼有韓國瑜「禿子跟著月亮走」的競選貼紙，眾人正在轉角海產粥吃飯，聽聞果凍粉不斷高喊「郭台銘！救台灣！」，顧不得吃到一半，也衝上前舉起雙手狂喊「韓國瑜凍蒜！」、「大家堅強起來挺韓國瑜」雙方面對面揮汗互嗆，一度造成自立、六合路口大塞車。

郭台銘從夜市入口第一攤開始就受到民眾包夾，現場一度發生嚴重推擠，韓粉也不斷尾隨其後、大喊「中華民國是可以用錢買的嗎！？」。郭台銘幾乎來者不拒，不放過與攤商老闆握手、在看板上簽名的機會，握完還立刻交代身邊助理「買！買下來！包起來！」不論是剉冰、熱湯圓，各式小吃全都來者不拒。買一整片600元的烏魚子時，助理直接掏出千元鈔，礙於場面混亂，他還說「不用找了！」

似乎有意避開夜市另一端韓粉色彩較鮮明的商家、避免引爆更多粉絲互嗆的衝突，郭台銘行至南台路時便決定折返，來回200公尺的路程也走了整整一個小時，沿途不斷與粉絲合照握手及簽名。還有攤商表態曾為民進黨支持者，這次一定支持國民黨。

郭台銘逛六合夜市之舉，頗有與韓國瑜互別苗頭的意味。郭台銘的兒子郭守正也低調現身，一席白襯衫、滿身大汗在旁與民眾互動、替老爸拉票。

(中時 )