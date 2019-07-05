左起許巧薇、楊騰、邱宇辰、賴雅琪、邱九儒。

喜劇《一起幹大事》今(5日)邀劇中演員李㼈、苗可麗、王滿嬌、邱宇辰、賴雅琪、楊騰、許巧薇、邱九儒參加首映，演唱該劇主題曲的小馬＆ VOX玩聲樂團也到場獻唱。

劇中使出渾身解數搞笑的李㼈打包票劇情好笑，更和戲裡的兒子邱宇辰一同許下承諾，若收視破1，父子倆就要大方秀屁股蛋，答謝觀眾支持，李㼈事後補充：「我是沒差，只是觀眾看的感覺好不好的問題啦。」一旁的苗可麗妙語虧他：「好看，賞心悅目；不好看，也可以激勵人啊。」笑翻眾人。

邱宇辰首次擔綱演出男主角，他透露拍戲期間壓力很大，睡覺前都會反覆想著如何把戲演好，但一到拍戲現場，看到戲裡的父母李㼈和苗可麗，心情反而輕鬆，「因為就很像真的看到家人，感覺我們只是在家裡架了攝影機，把真實自在生活的那一面給觀眾看」。

三人默契十足，許多劇中的「笑」果都是他們即興互相接哏、碰撞出來的火花。第一次和邱宇辰合作的苗可麗，爆料拍戲時還會被邱宇辰撩，「我從沒想過被他撩會這麼好笑，因為我覺得我應該是夠穩的人，不太可能會笑場」。沒想到只要邱宇辰施展撩功，親暱喊戲裡媽媽苗可麗「妹妹」就會讓她笑不停，原本劇情鋪陳要發火的苗可麗，情緒也瞬間軟化，讓眾人誇他：「連可麗姊都可以撩到，太厲害了。」

新秀演員賴雅琪、楊騰、許巧薇、邱九儒對於第一次演戲就能和李㼈、苗可麗、王滿嬌、邱宇辰合作感到非常興奮，更珍惜能近距離觀看前輩們飆演技的機會。資深演員王滿嬌這次走溫情戲路，和楊騰飾演祖孫，楊騰聊到拍戲情景時，再次感謝戲裡的阿嬤：「有場哭戲我哭不出來，讓劇組等了一個小時，很謝謝當時滿嬌姨還是給我滿滿的鼓勵。」王滿嬌也分享她的演藝之路經驗談，提醒後輩在表演時要講話不要太快，把聲音放大，咬字清楚，才能把演戲的情緒表達出來。

《一起幹大事》自7月9日起，週一至週五晚間九點在八大綜合台播出。

(中時 )