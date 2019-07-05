屏縣議員蔣月惠咬女警 遭起訴 23:052019/07/05 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏縣議員蔣月惠咬傷女警遭起訴。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 去年因聲援屏東市公勇路抵觸戶咬傷女警的屏東縣議員蔣月惠，因妨害公務遭屏東地檢署起訴，她坦言，第一次被起訴還是會怕，但她始終認為自己是在正當防衛下的行為，只能期待法官能審視證據進行審判，她也強調，未來該做的事還是會去做。 (中時 ) #起訴 #女警 #縣議員 #蔣月惠 #行為 也許您會感興趣 推薦閱讀 林鄭譴責示威者衝擊立法會 強調追究到底 10:062019/07/02 兩岸 退將、卸任政務官不得赴陸 朝野意見不一 13:202019/07/02 政治 港府：違法行為追究到底 最重判2年 04:092019/07/03 焦點新聞 香港反送中升溫 陸官媒：支持港警追究違法行為 13:132019/07/03 兩岸 退將赴陸參加黨政軍活動 最重剝奪月退俸 13:072019/07/03 政治 驚世媳婦虐死97歲公公 無法辨識行為違法無罪 11:472019/07/04 社會 興奮到等不及媽媽帶出門 男童迷路大哭 12:412019/07/04 生活 鐵路警被刺死案 北捷警隊加強因應 15:252019/07/04 社會 女警遭撞慘截肢 超速駕駛判刑6月 21:482019/07/04 社會 李承翰案後 120保警加入鐵路雙警巡邏 12:162019/07/05 社會 社會熱門新聞 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 拿921搬大體嗆憲哥 網電館長：只有你叫囂 - 社會 小三車震被抓 扯痔瘡剛結紮怎「女上男下」 - 社會 - 中時 英勇鐵路警察李承翰殉職 檢方證實死因 - 社會 勇警殉職「賀多個缺」 屁警火速遭記過 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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