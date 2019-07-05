去年因聲援屏東市公勇路抵觸戶咬傷女警的屏東縣議員蔣月惠，因妨害公務遭屏東地檢署起訴，她坦言，第一次被起訴還是會怕，但她始終認為自己是在正當防衛下的行為，只能期待法官能審視證據進行審判，她也強調，未來該做的事還是會去做。

(中時 )