今年是中信兄弟看板球星「恰恰」彭政閔的引退年，生涯2000安是他今年的目標之一，今日賽前生涯累積1998支安打，6局上敲出安打後正式聽牌，可惜最終再無安打表現，不過恰恰並不扼腕，輕鬆表示，「明天再來。」

彭政閔賽前已達成生涯1998支安打、得分1074分，6月上旬因腰部拉傷下二軍休養，直到今日下半季開打才有機會拚一把，而今日彭政閔擔任第三棒，有較多上場機會，可惜本場5打數僅1安，差生涯2000安僅一步。恰恰表示，「很久沒比賽了，要找比賽的感覺，明天再來就好。」

不過彭政閔在第6局擊出安打後，陳子豪犧牲觸擊失敗，讓彭政閔在二壘前遭封殺，接著詹子賢和張志豪上演「背靠背全壘打」，同時也讓恰恰無緣跑回追平張泰山締造的生涯1075得分的中職紀錄，彭政閔輕鬆以對，「隨緣啦，什麼事都有可能發生，沒有人猜想得到結果，可能上天想要我自己打(全壘打)吧，就是盡力。」

而先前桃猿總教練洪一中開玩笑表示，恰恰差2支安打就達成生涯2000安，「用腳踢也踢得出來。」恰恰笑說，「不要真的用腳踢，用打得比較好。」

最高生涯得分以及生涯2000安紀錄都近在咫尺，很有可能在與對戰富邦悍將的系列戰中達成，而別具意義的是，彭政閔的生涯首安、首轟、首分都是在新莊棒球場出現，若恰恰能在此締造2項里程碑，相信對他來說別具意義。

(中時電子報)