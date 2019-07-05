舜元建設的工法品質及優勢地段，在北屯房市一級戰區，銷售成績紅不讓。（盧金足攝）

台74線快速道路帶動沿線房市行情，崇德匝道周遭包括崇德、洲際雙商圈，成為台中房市熱區。（盧金足攝）

藝術家林明修（右）以各種汽車回收廢零件，創作令人驚艷的藝術，舜元建設董事長林逸民力邀他開展，讓創意無限的作品與森態建築有了美好的相遇。（盧金足攝）

「舜元知了」全棟零店面，採均質3房設計。（盧金足攝）

2019舜元藝術季「HERE WE ART」5日新登場。（盧金足攝）

有「藝」思！2019舜元藝術季「HERE WE ART」5日新登場，首場特地邀請以「再生創作」為主題的新銳藝術家林明修親臨現場，利用汽車回收廢零件，創作蜜蜂、小牛、夏蟬等充滿童趣的系列作品，引導參觀者常保尊重自然與環保永續之心，還要陸續舉辦相關文創藝術季活動，透過社區合作收藏，展現企業永續經營與人文藝術、居住環境緊密結合的決心。

舜元建設在洲際球場特區，推出3大公園環繞森態建築「舜元知了」，吸引很多在地客，也成為移居民眾的熱門選擇，特別將建築、環境結合藝術，以藝文為媒介，將接待中心化身為藝術殿堂，由藝術家林明修以各種汽車回收廢零件，創作令人驚艷的藝術。

台74線快速道路環繞台中市，帶動沿線房市行情，尤其，崇德匝道周遭包括崇德、洲際雙商圈，還有主打雙語教學的名校，還有台中市推動的巨蛋及國際級影城百貨等利多，成為台中市建案熱區。

舜元建設董事長林逸民表示，「舜元知了」坐落在環中路首排旁靜巷，緊臨台中洲際棒球場、崇德美食大道、八二三公園、還有備受矚目的大型購物商城，有「北台中公益路」美譽，新興的崇德路商圈，附近有馬禮遜美國學校、衛道中學、仁美國小、四張犁國中小等免接送明星學區，就學方便，生活機能佳。

「舜元知了」搭配建築逐層綠化產生舒適微生態，特別規畫喜閱書房、生活講堂、觀景健身房、影音會館與星空花園等機能公設，讓住戶享受回家像度假，離塵不離城。

舜元建設副總經理郭國彬指出，「舜元知了全區32％低建蔽率森態建築規畫，力邀榮獲多項國際大獎的常季設計，以「原生自然生活概念」打造謙退樹廊、恆綠水景、池畔茶亭等納綠為景的社區綠覆規畫，輔以「四張犁公園＋兒童公園＋私家庭院」形成三園環抱景觀。

全民健身運動趨勢逐年提升，台中市府加快速打造環繞台74線的運動廊帶，串聯朝馬國民運動中心、洲際棒球場暨文創園區，打造北屯國民運動中心等，成為移居民眾購屋首選區。

舜元建設銷售副總王鼎鈞指出，「舜元知了」全棟零店面，採均質3房，坪數規畫35至38坪，連建築同業來購屋，舜元建設的工法品質，還有地段優勢，在北屯房市一級戰區，銷售成績紅不讓。

台中市北屯區近年來移入人口激增，挾著人口紅利與親民房價成為房市一級戰區，加上運動休憩空間規畫完善、公園綠地遍佈及低密度開發，成為最適居行政區，人口流動造成購屋需求大增，促進區域房市穩定成長。

(中時 )