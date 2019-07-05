台南市出現4例本土性登革熱，防疫工作全面展開，台南市警方5日也出招，所有台南市巡邏警車都貼上防疫海報，此舉被民眾在臉書《靠北警察》批評高階警官愛「捧懶」，讓警車變宣傳車，台南市警局長黃宗仁坦承此舉是自己下令，要用最少的成本達到提醒防疫的效果。

台南市2015年爆發嚴重登革熱疫情，當時不少警員陪著衛生局人員到民宅噴藥，引起基層員警抱怨，台南市今年本土性登革熱發生4例，防疫進入草木皆兵狀況，台南市警方想出的防疫創舉被民眾批評是警官愛「捧懶」。

台南市所有巡邏警車5日起全都貼上區公所的防疫海報，被戲稱警車變成宣傳車，有網友稱乾脆警察制服也貼上防疫標籤，全面達到宣傳效果。基層員警私下表示，不樂見警局高官為了討好市府高層，將不是警察的業務往身上攬。

黃宗仁表示，高雄市今年同樣爆發登革熱疫情，還出動警員發送防疫傳單，被基層罵翻是浪費警力，他希望台南市警方用最少的成本，達到最好的防疫效果，畢竟蚊子叮人不分身分，警、民都一視同仁，大家都為防疫盡一份心力。

(中時 )