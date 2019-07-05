民間團體對高雄市長韓國瑜發動罷免，不過最新的民調卻顯示，有61.5%的高雄市民，對罷免持反對意見。

根據CNEWS匯流新聞網最新民調顯示，全台民眾57.5%並不支持罷免韓國瑜，其中有33.5%非常不支持，24.0%不太支持。僅34.9%表示支持。

高雄市民也有61.5%反對罷免韓國瑜。僅36.1%表支持，其中雲嘉南民眾、20至29歲年輕人、教育程度在國、初中、民進黨與時代力量支持者，支持罷韓的比例相對較高。

另有人提案為了因應「落跑政治人物」，要求若政治人物帶職參選其他公職並選上，原有職務要補選，補選費用應由提名政黨與該公職支付，有63.8%的民眾對此表示支持。交叉分析發現，高雄市民有58.8%支持。

該民調由趨勢民意調查公司執行，調查對象為戶籍在台閩地區22個縣市，年滿20歲的一般民眾；採家戶電話調查隨機抽樣，在7月2-3日晚間進行，共完成1,283份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.74個百分點，調查結果依據內政部最新人口資料，進行性別、年齡、教育程度與戶籍地加權。

(中時電子報)