前立法院長王金平5日下午邀國民黨初選候選人郭台銘，在路竹老家錄直播節目，節目一開始就秀出鴻海開發的智能機器人Pepper與觀眾問好。王金平特地準備虱目魚全餐招待郭台銘，兩人吃飽後還大玩諾亞方舟遊戲。席間兩人互動熱絡，彼此不斷以「關公好兄弟」、「打火兄弟」互稱，刻意展現情誼。

節目一開始，郭台銘先要王金平走到Pepper面前，接著問「Pepper妳知道這是誰嗎？」Pepper秒答「王金平院長是台灣最強公道伯！」。郭台銘接著問Pepper「我是誰？」，Pepper答「郭台銘是中華民國最強外掛！」兩人緊接著也隨Pepper教學起舞，跳得不亦樂乎。

王金平的直播節目少不了美食，這次特地準備了一大桌虱目魚全餐，讓郭台銘飽足一頓。郭台銘一路吃到最後一道甜點豆花，相當給王金平面子。

王金平席間提到，傳承仁義禮智信的精神，讓他敬佩不已。王金平也強調六、七年前，兩人一同在高雄小港機場迎接大陸關公的故事，促成兩人結識。王金平也特別感謝郭台銘曾經捐款5000萬元、做為義消打火兄弟的基金。

直播最後，王金平贈送迷你版「滅火器」給郭台銘，期盼同樣都有義消背景的郭台銘，更大讚他「打火兄弟都特別有情有義」，期盼郭台銘將打火兄弟精神延續下去。

(中時 )