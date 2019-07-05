今晚台北101很有溫度！台東書屋陳俊朗心臟不適猝逝、李承翰警員執勤遭襲離世，兩人對台灣的愛引起社會強大迴響。台北101今晚以LED燈打上感謝語句，謝謝他們對台灣的奉獻。

中央社報導，鐵路警察李承翰遭乘客刺殺，4日不幸因公殉職，警專第31期第一名畢業的他，是家中獨子，也是親友眼中孝順、乖巧的孩子。李承翰母親表示，社會環境惡劣，希望愛子是最後一個犧牲的警察，也希望政府能改善警察執勤環境。

同日，台東「孩子的書屋」創辦人陳俊朗（陳爸）也疑似因心臟病驟逝。陳俊朗長年在台東投入輔導教育，自1999年來，共成立9間書屋，大愛擴及2000名偏鄉被貼上壞孩子或不良少年標籤的「黑孩子」，20年來，書屋在各個社區開枝散葉。

今天晚上台北101牆外的LED燈打出「陳俊朗陳爸、李承翰警員，謝謝您們的愛，愛這片土地」字樣，感謝兩人對台灣社會的奉獻。

為保護車上旅客的安全，李承翰到最後一刻都沒有拔槍，而用肉身與嫌犯拚搏，陳爸20年來不放棄「黑孩子」的愛心行動，同時啟示也感動無數台灣人的心。走路經過望見台北101的亮燈，許多人都紅了眼眶。

(中時電子報)