林志成嗆聲18秒用拳擊敗 陳之漢館長：到成吉思汗下戰帖

針對前健美國手林志成的約戰，「館長」陳之漢5日晚間在臉書答應對決請求，直接約戰林志成說「半夜2點前我在林口館，對打MMA規則」、「你今晚沒來不要找藉口了」、「一堆這種出張嘴巴想紅的。」

來自雲林縣褒忠鄉的前健美國手林志成日前向館長發出挑戰，嗆聲「18秒把你打趴，不然我從今以後退出運動界」。館長5日晚間7時許在臉書接受林志成的挑戰，擺明接受挑戰，而且就在今夜，在林口館打MMA規則，到場需簽同意書身體受到傷殘，死亡意外均與本館跟本人無關」。

館長臉書貼出對戰同意書，以及網友與林志成的對話，內容顯示林志成可能不會上台北應戰。（圖／館長臉書）

館長還強調說，「你今晚不敢來以後就別說話了，怎麼一堆這種出張嘴巴想紅的，今晚沒來不要找藉口了。」

館長隨後再貼文說，「為了怕你住南部，今晚我等到2點，2點台北到高雄都夠了，你今晚沒來，以後別在新聞上XXXX的叫他X的台灣，住一堆賣國賊。」

今天晚間8點館長還在臉書上貼出預備好的同意書，另外一張圖則是網友與林志成的對話，內容顯示林志成可能不會上台北應戰。林志成這段對話說「館長在開玩笑，我人在雲林縣褒忠鄉教學生」、「第二，要打不是約這樣，要在大眾面前贏了比賽才風光。」

館長對此反承說，「挑戰的也是你，理由一堆也是你」、「要人多，我開直播隨便也幾萬人，不要找藉口不敢來，以後就他X閉嘴，等你到2點時間，尚有6小時，（褒忠鄉到台北）再怎麼慢4小時也會到啊。」

(中時電子報)