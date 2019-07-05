國民黨總統初選韓郭競爭激烈，仿國民黨初選的最新民調顯示，韓國瑜、郭台銘差距拉開了，韓國瑜領先郭台銘8.546個百分點。

根據CNEWS匯流新聞網最新的「匯流民調」顯示，加計對比民調85%，互比民調15%。當韓國瑜對上蔡英文與柯文哲，韓38.4%、蔡25.5%、柯25.0%。另11.1%無意見。

從該民調來看，國民黨的韓國瑜支持度比上周增加5.0個百分點，韓國瑜聲勢持續增強。隨著藍軍支持者表態率增加，民進黨的蔡英文支持率比上周再減少了6.4個百分點。台北市長柯文哲民調則逐漸回穩，回到25%左右基本盤勢。從交叉分析來看，支持柯，民進黨支持者有17.3%，國民黨支持者有20.6%，時代力量支持者達47.1%、中間選民也有32.5%。

在互比支持率，韓國瑜較上周增加4.8個百分點，郭台銘略增0.5個百分點，朱立倫大致維持不變。至於韓國瑜與郭台銘差距8個百分點左右，民調專家、趨勢民調總經理吳世昌分析說，韓郭在對比支持率上，本周仍持續上升，顯示國民黨支持者，逐漸往韓、郭靠攏，但韓國瑜仍維持更多的藍軍熱度。

該民調由趨勢民意調查公司執行，調查對象為戶籍在台閩地區22個縣市，年滿20歲的一般民眾；採用家戶電話調查隨機抽樣，在7月2-3日晚間進行，共完成1,283份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.74個百分點，調查結果依據內政部最新人口資料，進行性別、年齡、教育程度與戶籍地加權。

(中時電子報)