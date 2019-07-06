美國總統川普與中國大陸國家主席習近平上月30日於大阪G20達成共識，雙方並確定貿易談判繼續進行，而白宮首席經濟顧問庫德洛證實美中將於下週恢復正式貿易談判。有中國大陸官方色彩的「陶然筆記」微信公眾號稱，美中重啟協商後，美國農產品仍會成為談判內容，呼籲美方應從美國農民利益出發，彼此平等相互尊重，「否則購買美農產品也會再出現反覆」。

據《南華早報》5日報導，G20上美中達成共識，彼此停止課徵新的關稅，川普也表示美方願意放寬對中國大陸電信巨擘華為的出口管制，也希望中國大陸增加購買美國貨，而中國大陸商務部則表示希望取消全部關稅。

報導引述《陶然筆記》微信公眾號稱，自新一輪貿易談判後，明確提出「取消全部加徵關稅、貿易採購數據要符合實際、改善文本平衡性」三個核心問題必須得到解決，其中又以「取消全部加徵關稅」又為重中之重，畢竟此為美中貿易戰的起點，若能達成協議勢必要滿足這一條件，此一立場陸方不會改變。

《陶然筆記》表示，中美雖然同意「在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商」，但至於「平等和相互尊重」，雙方恐怕還有偏差，例如川普先前說「貿易協議一定要對美國有利」，而庫德洛（Larry Kudlow）卻又希望陸方會兌現購買大量美國商品的承諾，從這來看，要美方理解「平等與相互尊重」仍需要一個過程。

《陶然筆記》強調，「採購美國農產品是中國大陸特有的談判籌碼，美方既然看重農民的利益，那麼就應該真正從美國農民的利益出發；如果美方在協商中態度再出現反復，那麼採購美國農產品這事，恐怕也會再出現反復」。

《陶然筆記》最後還提了近期上百名「中國通」向川普聯合上書，呼籲美國沒有必要與中國大陸為敵；《陶然筆記》稱，此與陸方「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好」立場是一致的。

(中時電子報)