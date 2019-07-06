就算杜蘭特都已確定跳槽籃網跟厄文聯手，美國媒體似乎還是不放過他！《看台報告》記者布切爆料，其實杜蘭特早在2016年里約奧運期間，就跟當時同為美國男籃隊友的厄文討論過攜手可能性，直到今年夏天兩人才總算如願以償。

布切指出，早在今年總冠軍賽期間，杜蘭特就跟厄文在奧克蘭灣區私下見面，等到杜蘭特飛到紐約進行阿基里斯腱修復手術，兩人又在紐約會晤，不僅討論一起打球，兩人更討論如何在紐約地區開發共同商業事務，擺明全都在看錢。

其實今年總冠軍賽G5杜蘭特右腳根阿基里斯腱撕裂之前，尼克始終排在杜蘭特的首選跳槽球隊，因為除了他的經紀人克雷曼是尼克鐵粉，他也跟尼克助理教練艾維、狄安卓喬丹等人都是好友，甚至尼克總管佩瑞跟杜蘭特也有深厚淵源。

可惜這一切隨著杜蘭特重傷退場後徹底改變，因為尼克老闆多蘭擔心杜蘭特的傷勢無法痊癒，不想冒險跟他簽下頂薪，反而簽了一堆二線或三線球員，厄文則跟塞爾提克高層鬧到很僵，才讓尼克放棄簽下兩人，籃網趁機完成全新三巨頭。

(中時電子報)