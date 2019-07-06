獨家》愛上有婦之夫遭冷嘲熱諷 女殺男在生殖器綁橡皮筋 00:232019/07/06 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南華大橋旁堤防道路發生駭人聽聞情殺案，讓純樸村莊議論紛紛。（翻攝google地圖） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東65歲江姓婦人不滿男友平常冷嘲熱諷，4日清晨2人於高樹鄉南華大橋堤防又因一言不合，江女拿出預藏麻繩當場勒斃對方，隨即開車逃離現場，清晨時分有運動民眾行經此處驚見屍體，嚇得急忙報警，警方察看發現，死者下體竟被綁了橡皮筋。 (中時 ) #橡皮筋 也許您會感興趣 推薦閱讀 社會熱門新聞 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 拿921搬大體嗆憲哥 網電館長：只有你叫囂 - 社會 獨家》愛上有婦之夫遭冷嘲熱諷 女殺男在生殖器綁橡皮筋 - 社會 - 中時 小三車震被抓 扯痔瘡剛結紮怎「女上男下」 - 社會 - 中時 英勇鐵路警察李承翰殉職 檢方證實死因 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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