屏東65歲江姓婦人不滿男友平常冷嘲熱諷，4日清晨2人於高樹鄉南華大橋堤防又因一言不合，江女拿出預藏麻繩當場勒斃對方，隨即開車逃離現場，清晨時分有運動民眾行經此處驚見屍體，嚇得急忙報警，警方察看發現，死者下體竟被綁了橡皮筋。

(中時 )