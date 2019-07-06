美國國務院5日發布國務卿蓬佩奧的一份聲明：美國政府祝賀索羅門群島國慶日，並表示美國樂見索羅門群島以及包括台灣在內的其他民主政體，與美國一起致力於推進自由開放印太區域的共同願景。

蓬佩奧在聲明中說，美國與索羅門群島在許多領域享有極具成效的夥伴關係，期待索羅門群島的新政府未來擴大與美交流。他說，透過各種交流與合作，美索兩國關係非常堅固；美方樂見索羅門群島以及太平洋地區其他民主政體，包括澳洲、紐西蘭、台灣、日本，與美國一起致力於推進自由、開放印太區域的共同願景。

國務院主管政治事務的次卿赫爾5月與索國總理蘇嘉瓦瑞通電時，也談及與台灣、日本等民主政體建立夥伴關係，對推進自由開放印太區域的重要性。

美媒不久前報導，索羅門群島已設立跨黨派小組評估與台灣關係，並派兩名親北京部長跟著一商務代表團訪問中國大陸。蘇嘉瓦瑞日前接受日媒採訪表示，將派團了解中國大陸經援，今年之內決定外交方針。

(中時 )