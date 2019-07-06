高爾宣昨邀吳卓源合唱。（陶山音樂提供）

高爾宣5日首次舉辦售票個唱，有別於五月的新歌演唱會，他特別在這次演出加了不少「好料」，除了歌曲數量「加厚」、一口氣演唱專輯歌曲及未發表的作品新歌共17首歌外，將首次帶live band演唱，他表示：「因為很喜歡有樂器伴奏的表演，感覺在台上演唱起來會更起勁，而且現場唱起來會更真實好聽，比較能打動人心！」此外，先前演出幾乎不跳舞的他，將在這次演唱會上展現舞蹈才華，「雖然我舞蹈沒有很好，但這次採排下來覺得氣氛很夠，所以想要嘗試一下有融入舞蹈的表演」。

第一次帶band、第一次在舞台上跳舞的高爾宣，還將首次嘗試自己主持串場；面對三個第一次，坦言最近緊張到失眠，他苦笑說：「這也是我第一次覺得沒有準備好就要上台表演，因為先前宣傳期太忙，實在沒有太多時間準備，雖然感覺有點自己整自己，但還是希望能讓大家看到一些跟以往比較不一樣的表演方式。」

高爾宣昨邀吳卓源合唱，媽媽、哥哥及女友也到場力挺，其中擔任過他兩支導演的哥哥更趁著當兵放假空檔為他充當現場的攝影師，為他的演唱會留下珍貴紀錄。而在藝人朋友方面，除了之前對他提攜有加的謝和弦個別抽空前來為高爾宣加油打氣，來賓名單中竟赫然出現歌壇大哥羅時豐的名字！原來羅時豐大哥對於高爾宣的音樂印象深刻而且很喜歡他的創作，因此特別前來欣賞他的演出！

高爾宣近期積極實行健身計畫，私底下對健身這項運動非常著迷的他表示：「以前在念書時就有在健身，但因為這兩個多月忙宣傳沒時間只好先中斷，不過也因此胖很多，所以感覺應該要繼續健身，除了希望可以練好身材外，一面也是因為最近工作壓力很大，健身可以舒緩我很多的心情，可以幫助自己消化一些不好情緒！」愛健身成痴的高爾宣期盼之後當健身教練、開健身房，問他會否考慮在演唱會上脫掉？他表示：「這個可能要等到我開小巨蛋演唱會了！因為我有承諾我的歌迷，之後如果有機會站上小巨蛋開個人演唱會，那我一定會脫衣服，因為這是跟歌迷的約定！」

(中時 )