Leo王在高雄啤酒音樂節開唱。（寬寬整合行銷提供）

Karencici在高雄啤酒音樂節開唱（左）。（寬寬整合行銷提供）

八三夭在高雄啤酒音樂節開唱（左）。（寬寬整合行銷提供）

「高雄啤酒音樂節」5日由新科金曲歌王Leo王所屬的夜貓組、李英宏、Karencici及八三夭等人輪番開唱，聊起酒量，李英宏自招「還好」，曾與朋友到夜店暢飲，他喝到不支倒地，朋友把他獨自丟下後續攤唱歌，「早上他們來接我時，我已躺在停車格三小時」！Leo王則是就讀大一，曾喝完酒從師範大學附近騎腳踏車回公館時跌倒，自覺很糗。

首度參加高雄啤酒音樂節的李英宏，分享第一次喝酒趣事，提到小時候叔叔給他淺嚐玫瑰紅葡萄酒加蘋果西打特調，「喝完感覺非常High」！搞笑表示規劃下一步工作計畫前，要先訓練自己的酒量。同樣第一次參加的Karencici，透露上週末金曲獎頒獎典禮走紅毯，媽媽比自己還緊張，回家唸她怎麼幫媽媽公開徵友。

八三夭第3年參加啤酒音樂節，主唱阿璞說：「台北小巨蛋和高雄巨蛋巡迴後又來到高雄啤酒節，今年參加非常多的音樂節，包括貢寮海洋音樂祭、日本最大的Summer Sonic等。」貝斯手霸天則透露暑假期間，八三夭許久未見的feat.將重見江湖。

(中時 )