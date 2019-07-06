曾建華節目中鄭重道歉。(取自YouTube)

長榮空服員罷工尚未落幕，又有支線展開。長榮昨(6日)不滿資深財經記者曾建華在談話性節目中言論影響長榮航空，以及大股東長榮海運及長榮國際之商譽，特地發聲明強硬反擊，還稱不排除對曾建華提告。對此，曾建華昨晚也再次上節目說明，針對公司過去三年「解雇300名空服員」之言論，他則澄清是口誤，此言論果然立刻引發網友砲轟。

長榮不滿曾建華在節目中不實言論影響商譽，怒發4點聲明表示不排除提告，對此曾建華昨日也重回陳斐娟主持《這！不是新聞》說明，對於自己曾稱長榮過去3年解雇300名空服員一事，他回應：「那一天我講到解雇是我的口誤，是離職，也就是說我要強調、我要表達的是在這3年當中，他的空服員人數是減少的。」

陳斐娟進一步追問解雇跟離職差很多，曾建華再次強調：「那是我當天的口誤，我講錯了。但是數字上面是一樣的…而且我所提供的數字比公司…」但此時來賓之一的「蔡總」蔡明彰就勸他若真的覺得有責任，就該跟公司道歉了，因為解雇跟離職真的差很多，是南轅北轍的概念。

這時曾建華才終於鬆口道歉，「這個真的是我講錯了，就是講錯了，這沒什麼好講的，但是數字上面是對的起來，這我並沒有去惡意去這個有不良的動機去污衊它」、「在這一點，針對這一點，我鄭重的在這裡向長榮航空公司道歉。」

只是節目影片下方的網友，似乎都對曾建華的道歉不滿意，紛紛留言開罵「被告了就說是口誤哦，真方便」、「唉還是掰，有一種人叫做不論到那裡，都要為自己講一套辯解」、「沒經查證就亂講，我覺得長榮不會放過你耶」。

但曾建華事後也再度於臉書向長榮道歉，展現他的誠意，「說錯話、做錯事就必須認錯，而且付出代價，儘管這代價是什麼，主動權掌握在長榮航空手中。我要謝謝節目製作單位提供同一平台給我說明的機會。這是一種善意的表示，在專業上也必須如此。」也語帶玄機地說，他當天很晚才知道節目是一個「公審會」，仍感謝節目給他道歉說明的機會。

(中時電子報)