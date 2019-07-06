高雄觀光日今（6）日登場，料15萬韓粉將齊聚。身為東道主的市長韓國瑜將快閃3、4個景點驚喜現身，歡迎韓粉捕捉「野生市長」。據悉，韓將於傍晚現身某景點，並開直播與網友互動，最終站為六合夜市，象徵庶民總統挺庶民經濟，而女兒韓冰昨悄悄回台，但不會參與此波活動。

韓國瑜取消高雄造勢場後，號召韓粉到高雄拚觀光取代造勢，創造庶民經濟。觀光局也搶搭順風車，展開雙臂歡迎全台民眾來觀光，攜手百家業者在6、7日推出快閃優惠，只要有國旗相關元素或心中認同國旗，皆可享有優惠，目前多家飯店近乎滿房。

今天更推出「市府網紅快閃活動」，規畫高雄20個景點，韓粉可以捕捉野生市長及市府局處首長。據了解，韓國瑜將在傍晚5時驚喜現身一處市區景點，但未免消息提早走漏，引發韓粉「暴動」，市府人員不願鬆口。

不過，據知20個景點中有7個寫上「神秘嘉賓」，就是韓國瑜可能現身地點，韓粉們可碰碰運氣，地點包括中央公園Jcafe、旗津黑沙玩藝節、蓮池潭龍虎塔、美麗島捷運站等。據悉，韓將搭捷運，快閃六合夜市，接地氣品嘗小吃與庶民搏感情。

另方面，韓冰昨突然現身高鐵左營站被媒體捕獲，外界認為此行是否回來為父助選？對此，新聞局長王淺秋表示，韓冰是暑假回台，不會有任何活動，也不會幫忙選舉活動。韓冰本人也證實已回台了，其餘不願多做回應。

(中時 )