高雄市長韓國瑜的女兒韓冰5日現身高鐵左營站，韓也到車站溫馨接送，可見父女倆的好感情。韓冰在國民黨總統初選民調前夕，低調回台灣，也令人好奇，是否會加入輔選，把父親推上總統大位。對此，韓冰受訪說，只是回台過暑假，沒要參與競選活動。

韓冰被視為「超級吸票機」，甜姐兒形象深植人心，連民進黨王世堅都被融化，藝人沈玉琳也笑稱想叫韓國瑜一聲「爸」，韓國瑜因而封為「國民岳父」。韓冰堪稱最強公關，去年九合一大選時，韓國瑜正在衝刺市長選戰，她充當超強助選員，成為父親的分身，走到哪都掀起「冰旋風」，人氣不亞於韓國瑜。

尤其，韓冰擁有模特兒外型，又冰雪聰明、談吐得宜，積極輔佐韓國瑜的空戰，管理臉書粉絲團，找來小編王律涵、許佑萱等加入團隊，為韓爭取青年選票這塊，加分不少。未料，韓冰5月受到韓黑在網路威脅，緊急回加拿大求學避風頭，在媒體、鏡頭前銷聲匿及。

昨卻被媒體意外捕獲韓冰身影，現身在左營高鐵站，身穿淡紫色洋裝、戴著口罩的韓冰，與父親韓國瑜合體，兩人雖刻意低調到不行，但仍被眼尖的韓粉、路人認出偷拍。

韓冰在此時回台，被外界解讀為拉抬韓國瑜選情，不過先前一度傳出韓冰將回台助選，韓擔心嗆殺事件重演，一度阻止。韓冰昨接受本報採訪時透露，「我只是回來放暑假，沒有要參與選舉活動耶」，其他不願多說，麻煩大家諒解。

不過，有媒體上周即捕獲「野生韓冰」，出沒在左營新光三越門口，雖然刻意戴上墨鏡、口罩，但穿著寶藍色露背洋裝，露出火辣身材，令人不注意也難。

新聞局長王淺秋則回應，尊重市長希望保護家人，不要曝光，她也強調不清楚韓冰何時回來。觀光局長潘恒旭也說，韓冰不會出現在今天高雄觀光日的快閃活動。

(中時 )