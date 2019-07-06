「飛向宇宙，浩瀚無垠！」暑假到了，大小朋友喜愛的《玩具總動員4》已在6月上映，看胡迪探長和巴斯光年「鬥嘴鼓」，三眼怪又在「嗚～～～」，抱抱龍睜大眼愛撒嬌！在華山創意園區7月12日也有《玩具FUN派對期間限定店》喔！屆時以電影中的「園遊會」為主題串聯快閃店與大小朋友同歡。

《玩具FUN派對期間限定店》將於7月12日於台北華山震撼登場！大小朋友期待的【玩具總動員4】，自上映以來好評如潮，隨著電影熱映，上月中於台中草悟道開幕的《玩具嘉年華期間限定店》排隊人龍不斷，全台第二家的快閃店《玩具FUN派對期間限定店》確定將落腳台北華山。

台北站以電影中的「園遊會」為主題串聯整間快閃店，除了經典場景拍不完外，更有使用超過兩萬個樂高積木打造、高近200公分的胡迪、巴斯光年等身樂高公仔，和牧羊女寶貝的等身公仔於店內展示！此之外，店門口還「泊」了一台RV旅行車？！快上車吧，一起來體驗笑料不斷的公路旅程吧！

本次期間限定店以「園遊會」為主軸，除了重現電影裡的經典場景外，更展出跨海來台的等身胡迪、巴斯光年樂高公仔、和牧羊女寶貝等身公仔。更令人驚喜的是，電影裡出現的RV旅行車與商店入口相結合，等待並迎接著每位入場的粉絲，讓你走進店內就好像登上電影裡的RV車，一腳踏入【玩具總動員】的世界裡！除了拍照場景外，還有超多豐富的【玩具總動員】的週邊限定商品陪伴你歡度暑假。

《玩具FUN派對期間限定店》活動資訊

活動時間：2019年7月12日至2019年10月6日

營業時段：週一至週五 11:00~19:00 週六日與國定假日10:00~19:00

活動地點：華山1914文創園區 – 中5B館 鍋爐室

(中時電子報)