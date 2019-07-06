跳進兔子洞，穿著藍色服裝、白色圍裙的少女愛麗絲展開一場奇幻冒險！跟著瘋帽客一起吃下午茶、跟紅心皇后打火烈鳥球、被笑臉貓唬得一愣一愣！英國作家路易斯·卡羅所著奇幻小說《愛麗絲夢遊仙境》多次翻拍成影視作品，這次成為「跳進兔子洞—愛麗絲夢遊奇境體驗展」於7月5日－9月25日在松山文創園區2、3號倉庫開展。

從韓國首爾出發，風潮席捲北京、杭州、上海與香港等城市的「跳進兔子洞—愛麗絲夢遊奇境體驗展」終於來台！集結超過 20 位新銳藝術家，運用大型視覺投影、燈光裝置與音樂設計等跨媒體創作形式，打造出11個不同風格的互動展區，歡迎您一起進入愛麗絲的夢境，展開超現實的童話之旅！來看看展覽有什麼亮點吧！

這次的台北展有許多亮點！「秘境森林」以數位投影結合實景裝置，帶你化身追趕白兔先生的愛麗絲，闖進充滿神秘感的奇幻異境！點點繽紛閃動，預告你將進入一場夢想世界；「跳進兔子洞」以四面大型螢幕呈現豐富多彩、律動性十足的幾何影像，彷彿被重力牽引著。

「歡迎來到夢遊仙境」通往地下世界的路徑、王后的槌球場、愛麗絲的西洋鏡、祝你非生日快樂，以深具趣味性的互動裝置與遊戲，帶你體驗故事中的經典橋段、完整認識角色；還充滿神秘感的藍色光雕「眼淚池」、穿梭幻想與現實的「鏡屋」、震撼力十足的「棋盤劇場」等熱門展區。

瘋狂下午茶：跟著愛麗絲一起走進三月兔的家，在扭曲的茶具與桌面旁，加入瘋帽子和睡鼠的瘋狂午茶派對吧！台灣藝術家「貓王不討喜」和「張嘉穎」以愛麗絲為靈感的作品，其中貓王不討喜的「如果我是柴郡貓就好了」陶作雕塑更是全球首展。

「非生日禮物」牆除了能夠帶走原著中的名言，也將加碼獨家彩蛋籤詩，獻給最幸運的「愛」粉；還有用「愛」發電才能看見驚喜的「西洋鏡腳踏車」；高於 2 公尺、萌度破表的漂浮愛麗絲獻出「Free Hug」也是熱門拍照景點。

SOFINA 的「漾緁夢遊鏡中屋」以原展覽夢幻粉紅的色調作展區延伸外，現場更以無限延伸的鏡面舞台，讓你彷彿置身在漾緁的廣告影片；拍照打卡後，也別忘了到商品小屋挑選自己喜愛的飾品、文具、3C小物等，還有冰棒、鮮切果茶！今年夏天和好友一起來探險，跳進兔子洞，進入愛麗絲的夢遊仙境吧！

跳進兔子洞—愛麗絲夢遊奇境體驗展

日期｜7/5（五）- 9/25（三）

時間｜10:00- 18:00，17:30 停止售票入場

場地｜2、3 號倉庫

(中時電子報)