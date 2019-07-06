登上全台最高樓體驗「漫步在雲端」！過去觀光客大多上89樓的101景觀台看台北，但從現在起，旅人能在真正101層樓的「SKYLINE460」高鳥瞰台北天際線！這次101觀景台也對外募集「登高宣言」，寫下100字內的「登高宣言」，即有機會「站聲101」，讓全世界聽到你的故事。

去旅人多在89樓的101觀景台欣賞台北，然從今年6月起起，還能「高人一等」，由專人引導私密轉換電梯與通道，直上真正的台北101樓的戶外空間「SKYLINE460」，一覽無遺360度大台北絕佳視野美景。從開放至今，雖價格不斐（1人次攻頂價為台幣3000元）有不少旅人已挑戰過，也在此拍下紀念照。

不過現在有個機會你也能上來看看喔！從今年7月2日～9月30日，歡迎民眾投稿，都可依據不同主題（勇敢，獨一無二，夢想）自由發揮，每人每一個主題限投1次，每人最多可投3次，登高宣言限100字內。即有機會送101位幸運兒可攜伴免費體驗「SKYLINE460」，在接近雲端的地方，呼喊你的夢想與故事。

在海拔460公尺，睜大雙眼，居高臨下欣賞台北千變萬化，藍天白雲的晴空、淡淡霧氣的迷濛、驚紅一撇的彩虹，彷彿在雲端漫步的震撼感，歡迎您一同來見證、去感受！別讓夢想變成空想，有夢就去追吧！

101觀景台也對外募集「登高宣言」，寫下100字內的「登高宣言」，即有機會「站聲101」，讓全世界聽到你的故事。（圖由Discovery授權，取自101官網）

(中時電子報)