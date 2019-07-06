暑假到了，大小朋友來看展！古老錢幣變身可愛人像！國立歷史博物館號稱台灣「最有錢」的博物館，也是台灣第一家推廣「公益文創」概念的博物館，暑假期間特別推出以館藏貨幣為主題的《孔方兄與他的朋友們》特展，運用史博館數位圖像結合文學、歷史、傳統風水知識、互動遊戲、工作坊體驗以及授權商品成果展示。

本次展覽企圖展現如何透過圖像授權，推動典藏數位圖像應用與轉化，特別邀請插畫家手繪館藏貨幣，創造出造型可愛的手繪角色，帶領民眾認識史博館的孔方兄（五銖錢），並運用館藏充滿富貴氣息之版畫圖像轉化為扇面裝置散發財氣香味、館藏文物「搖錢樹」則華麗轉身為展場中兩棵掛滿錢幣的搖錢樹。

展覽同時與樂山教養院、宜蘭築夢家庭關懷協會、台南企業文化藝術基金會等公益團體合作，打造好玩且共融的展覽空間。透過孔方兄帶領民眾認識古代貨幣的文學歷史、傳統風水習俗以及授權應用的各種面相等，展覽期間另安排三腳蟾蜍錢包製作、霑卜秀、金錢詩詞創作、印財神、招財貓、馬上有錢紙糊等各種寓教於樂工作坊及圖像授權講座，豐富對於貨幣的知識與全新體驗。

「孔方兄與他的朋友們─館藏數位圖像主題特展」自即日起至9月28日，在台北松山文創園區南向製菸工廠1樓133號共創合作社交誼廳展出，參觀展覽及活動皆免費，歡迎呼朋引伴來看展，一起在搖錢樹下做公益、玩創意！

史博館與展覽合作夥伴們合影。史博館廖新田館長、臺南企業文化藝術基金會葉重利執行長、社團法人台灣新巨輪服務協會陳安宗理事長、松山文創園區陳玉秀總監、樂山教養院李素雲社工主任協同院生、中華民國智障者家長總會闕雅萍公關（由右至左）。（圖取自活動官網）

孔方兄與他的朋友們─館藏數位圖像主題特展（免費參觀）

地點：松山文創園區南向製菸工廠1樓133號共創合作社交誼廳

展期：7月5日至9月28日

時間：週二至週日上午9點至下午5點

(中時電子報)