台北市長柯文哲赴上海出席雙城論壇，並與國台辦主任劉結一會面，還破天荒開直播，並參訪台商最多的昆山，到鹿港天后宮媽祖分靈的慧聚寺參拜。港媒分析指出，從柯P此行的小心翼翼，可見對2020大位其實非常在意。

柯P在赴上海之前，民進黨炒作反送中議題，因此柯P在出發前都說此行不會加分，在這樣微妙氣氛下，柯P還是選擇前往上海。

據香港媒體《中評網》分析指出，柯P可能擔心是回台後遭到抗議，才會爭取開直播，未料直播中斷。他在直播致詞時，只提到台商照顧、在台陸配人數等問題，幾乎沒有談到政治，就是要避免回到台灣被綠營支持者做文章。可見他在兩岸議題上小心翼翼，對2020大位其實非常在意。

柯文哲此行，在兩岸論述維持「兩岸一家親」基調，以及選擇參訪台商最多的昆山，還到昆山供奉來自鹿港天后宮媽祖分靈的慧聚寺參拜，這些行程規畫，都顯示柯P對分寸的拿捏非常謹慎，他想呈現的是到大陸，但心繫台灣。

與蔡政府執政的兩岸僵局相比，柯文哲若能與大陸進一步互動，更能爭取支持兩岸交流的民眾認同，柯參選2020就更篤定了。淺綠支持者不見得反對兩岸交流，反而可能支持兩岸經濟交流 柯文哲5日晚上返台，6日馬上要到高雄會柯粉，突顯柯對參選2020的意念。雙城論壇這一關一過，就算柯文哲自認為此行不會加分，但柯在2020大選還是得要走一趟。柯接下來將會有越來越多動作，都是為了邁向大位。

(中時電子報)