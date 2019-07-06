高雄市長韓國瑜5日下午到自立一路與同盟二路口，換上青蛙裝鑽入雨水下水道視察清淤情況。有韓粉憤怒說，那些要罷免韓國瑜的人，你們的良心在哪裡？甚至有人說：「跟站在坦克車上對比，天壤之別。」

韓國瑜昨日表示，這是他第一次進到雨水下水道內，一下去讓他瞠目結舌。這段淹水大概50公分、淤塞大概40公分，轉彎口有許多碎石、鋼筋等阻塞物，韓國瑜馬上要求工作人員在20天內清除完畢。

韓粉在臉書社團《韓國瑜後援會》不滿說，你見過這樣的市長嗎？那些要罷免韓國瑜的壞蛋蛋，你們的良心在哪裡？在哪裡？在哪裡？覺得心痛。

也有韓粉直說，這種超認真的市長，全台灣去哪裡找？親自爬下去那麼髒、空氣這麼糟的箱涵。

網友們紛紛說：「對他們來講，只會罵又在做秀。」、「照樣說作秀啦，也或許前朝怕卡住不進去。」、「我真的不敢下去⋯⋯感佩。」、「會讓人感動得掉眼淚，真的，從未見過台灣的縣市長會做這樣的事~~唯有韓國瑜。」、「沒有一個市長敢進去下水道視察，只有韓市長，我真心佩服您！」

(中時電子報)