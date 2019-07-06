曾演出《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》等多部知名戲劇的全美善，上個月底在飯店輕生，享年48歲，日前節目《演藝家中介》曝光她生前最後採訪，當時談及工作甘苦談，仍全程面對笑容應對，影片公開後讓不少網友動容。

全美善生前為了宣傳電影《國之語言》，接受節目《演藝家中介》採訪，雖然在演藝圈已有一定地位，但到現場仍親切地與工作人員問好，過程中談到在電影裡必須戴著沉重的傳統頭飾，而且一次就是10小時左右，當累時就摘下按摩再繼續尬戲，絲毫不覺得辛苦，而採訪結束後，全美善依舊面露笑容向工作人員致意，完全看不出要輕生的徵兆。

全美善原先預計接拍新劇《綠豆傳》，卻突然傳出輕生消息，讓劇組拍攝計畫暫時中斷，不過根據韓媒報導，劇組已邀請尹宥善頂替該角色，預計不久後將恢復拍攝。

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(中時電子報)