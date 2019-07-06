中國大陸女將張帥闖進溫網16強。（美聯社資料照）

前世界第一、溫網第14種子「丹麥甜心」沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)於第3輪提前落馬，對方是強敵張帥。世界排名第50的中國大陸女將張帥3年前在印地安泉網賽逆轉擊敗沃妹，這回張帥照樣卯足全力，首盤就打出大逆轉，終場以6-4、6-2直落二大勝，闖進女單16強。

沃妹開賽以4比0大幅領先，卻被張帥連拿6分翻盤，她顯然非常不爽。沃妹對張帥沒意見(過去兩人互有勝負)，她怪罪的是球場鷹眼系統，「太荒謬了，簡直爛得離譜，這種大賽居然可以搞得這麼糟糕。你們看我那兩分是怎麼被鷹眼吃掉的？這樣我要怎麼打？」

Unchartered territory…



China’s Shuai Zhang progresses to the fourth round for the first time at #Wimbledon as she beats No.14 seed Caroline Wozniacki pic.twitter.com/X356oNJ9sl — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2019

沃茲妮雅琪向主審抗議邊線球判決。（美聯社資料照）

輸掉首盤之後，沃妹就對主審發飆了，主審懶得理她。心浮氣躁的沃妹在第2盤大幅落後，這時鷹眼又做出不利她的判決，讓她老公大衛李(David Lee)在休息區跟著叫囂：「差勁，亂判一通！」也有觀眾跟著一起噓。

「誇張，哪有每次挑戰都失敗的？」沃妹質疑鷹眼擺放的角度不對，「也許是我看錯了，也許鷹眼是正確的，也許是我看到的和鷹眼拍到的不一樣。但我們別無選擇，必須信任球場的科技，相信它會幫助裁判和球員，我們只好接受。」

媒體對鷹眼沒意見，英媒telegraph還揶揄沃妹「這是她提前出局的老毛病又犯了。」沃妹自嘲可能是2號球場跟她八字不合，「這些年來2號球場一直對我不好，我想改善和它的關係但都沒有成功。」

(中時電子報)