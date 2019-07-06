◎中國時報

繼「國安五法」相關修法，蔡英文總統昨在臉書宣示，立法院下個會期，將努力完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。由於所有法人、團體都列入規範，且涉危害國安定義不清，等同民間交流也全列管，也引來全面關閉民間交流的質疑。

雙城論壇柯劉會5日壓軸登場，10分鐘的公開會面中，國台辦主任劉結一拋出「一家人要幫一家人」，持續推動兩岸關係走近、走實、走好；主張兩岸一家親的台北市長柯文哲則說，也許政治上有隔閡，但有交流就有善意，自己主張「五個互相」，就算沒真正解決問題，也能增加彼此的信任。

國民黨「反鐵籠公投 凱道大會師」活動將在明天登場，但原先公布活動4位主持人陣容，包含藍委王育敏及黨發言人洪孟楷，最終2人遭撤換，並傳出是因前鴻海董事長郭台銘陣營有意見。對此，國民黨昨回應，是考量個人的時間及行程；洪孟楷則稱，自己也不清楚為何撤換，但尊重黨中央的安排。

◎旺報

台北市長柯文哲與大陸國台辦主任劉結一「柯劉會」5日在上海西郊賓館舉行，致詞時都提「兩岸一家親」。劉結一率先表示，兩岸同胞是命運共同體，理應秉持「兩岸一家親」理念，積極推進兩岸交流合作，持續深化兩岸融合發展。柯文哲隨後說，台灣與大陸同文同種，應秉持「兩岸一家親」加強交流合作，共同推動兩岸和平發展，造福兩岸民眾。

台北市長柯文哲與大陸國台辦主任劉結一首度「柯劉會」5日傍晚終於在上海西郊賓館登場。西郊賓館是有著40多年歷史的國賓館，專門接待各國元首，這並非原本行程上安排的「虹橋迎賓館」，其規格與歷史淵源耐人尋味。

雙城論壇重頭戲「劉柯會」昨壓軸登場，國台辦主任劉結一致詞提到「習五條」，對此，陸委會表示，這只是兩岸間的城市交流活動，應回歸市政互動的單純原則，不需延伸擴張；台灣人民早看清中共的兩岸一家親虛偽，任何設政治前提或要求「通關密語」都不健康。學者則認為，此行顯示大陸對柯文哲的重視。

◎工商時報

中美貿易戰進入休兵期，上市櫃6月營收陸續公布，成為市場關注焦點，投資專家認為，短線台股量縮震盪，盤面重心轉至具基本面成長優勢的個股，包括京元電、昇陽半導體、新普、杰力等14檔營收率先報喜，本周獲法人進駐，可望上演有「績」之彈。

美國勞工部5日公布，6月新增就業人口激增22.4萬人，創下五個月來新高紀錄，並大幅超越市場預期，一掃5月份數據低迷頹勢，也緩解市場憂慮。不過，就業成長強勁反降低聯準會降息的預期，周五早盤美股三大指數下滑約0.5％，道瓊工業指數跌掉約150點。

中央銀行公布6月外匯存底，月增25.35億美元、創近一年半單月最大，來到4,669.69億美元，重新站上歷史新高。央行外匯局局長顏輝煌表示，主要原因是美元走弱、外匯存底投資運用收益及央行進場調節的結果。

(中時電子報)