黃（渤）海候鳥棲息地（第一期）。（圖片來源：新華社）

在5日的第43屆世界遺產大會上，大陸黃（渤）海候鳥棲息地（第一期）列入世界自然遺產名錄。該專案成為大陸第54處世界遺產。

據《新華社》報導，此次被列入《世界遺產名錄》的黃（渤）海候鳥棲息地（第一期）位在江蘇省鹽城市，總面積達188,643公頃，同時具備森林、海洋、濕地三大生態系統，是東亞-澳大利亞候鳥遷徙路線上的關鍵樞紐，是全球數以百萬遷徙候鳥的停歇地、換羽地和越冬地。

該區域為23種具有國際重要性的鳥類提供棲息地，支撐了17種世界自然保護聯盟紅色名錄物種的生存，包括1種極危物種、5種瀕危物種、5種易危物種。同時，這裡還是世界上最稀有的遷徙候鳥勺嘴鷸、小青腳鷸的存活依賴地，也是大陸丹頂鶴的最大越冬地。更擁有世界佔地面積最大的麋鹿自然保護區。一期所在的鹽城黃海濕地有超過680種脊椎動物和500多種無脊椎動物，包括415種鳥類。

第43屆世界遺產大會於6月30日至7月10日在阿塞拜疆共和國首都巴庫市舉行，本屆大會共計畫審議35個新申報遺產專案，大陸的黃渤海候鳥棲息地（第一期）和良渚古城遺址參加本屆世界遺產大會審議。預計6日還將對良渚古城遺址專案進行評估。

(中時電子報)