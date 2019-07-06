國民黨黨內總統初選民調，將在7月8日至14日登場。高雄市長韓國瑜的「韓粉」，連續5場造勢場場破6位數人潮，支持者更號召在家「顧電話」，聲勢驚人；其他候選人也有撲天蓋地廣告與拜票電話。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉打趣表示，這段時間將是「台灣今年家戶失竊案件最少的7天」，足見國民黨初選之激烈。

胡幼偉用打趣口吻，在臉書發表10大預測：

1. 2019年7月8日到14日，可能是台灣今年家戶失竊案件最少的7天，因為，大家都在家顧電話！

2. 這7天晚上，請不要打電話給韓家軍、果凍迷、朱隊友、虎哥迷、孫文粉，因為，他們都要等電話。天大的事情，7月15日再說！

3. 這7天，可以暫時緩和台灣的少子化問題。因為，難得有7天夫妻都在家！在家顧電話啊！

4. 這7天，台灣的外賣餐生意會倍增，因為很多人懶得燒菜，又不敢去外面吃，要顧電話啊！

5. 這7天，許多辦公室會傍晚5點就大家都提早下班了，要趕回家顧電話啊！

6. 這7天，連續劇的收視率會特別好，因為大家都在家顧電話啊！

7. 這7天，不管哪一台的什麼鬼節目，收視率都有提升，因為大家都在家顧電話啊！

8. 這7天，許多夫妻會發現，原來你（妳）有這麼多事情以前都沒告訴我！因為，連續7晚，夫妻在家顧電話，一聊，不小心就聊出問題了啊！

9. 這7天，是先生們、女士們戒煙、戒酒，把握機會斷掉小三小王的最佳時機，因為必須每晚在家跟另一半顧電話，不方便在家抽煙、喝酒或跟小三或小王聯絡啊！

10. 這7天，這7天！最恨這7天的，就是各大電影院了。因為，大家都在家顧電話啊！到底是誰發明的這種初選制度啊？

(中時電子報)