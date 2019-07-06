中華射擊好手楊昆弼在拿坡里世大運(5日的賽程)勇摘男子不定向飛靶金牌，稍早結束的女子賽事也由劉宛渝奪金，讓中華隊幾小時內就進帳雙金。楊昆弼去年就已經在亞運追平世界紀錄，這次碰上斯洛伐克勁敵Filip Marinov，最後以45比44險勝。

這次銅牌也是斯洛伐克選手，但成績跟前兩名差很多，楊昆弼拉鋸到末段仍保持穩定，終於勝過了對手。6日是射擊賽程最後一日，楊昆弼與劉宛渝將組隊參加混雙項目，有機會包辦不定向飛靶3面金牌。

(中時電子報)