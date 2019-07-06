世大運》楊昆弼封王 中華隊單日雙金 08:162019/07/06 中時電子報 盧品青 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 楊昆弼去年在亞運男子射擊不定向飛靶也搶下金牌。（資料照, 中華奧會提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華射擊好手楊昆弼在拿坡里世大運(5日的賽程)勇摘男子不定向飛靶金牌，稍早結束的女子賽事也由劉宛渝奪金，讓中華隊幾小時內就進帳雙金。楊昆弼去年就已經在亞運追平世界紀錄，這次碰上斯洛伐克勁敵Filip Marinov，最後以45比44險勝。 這次銅牌也是斯洛伐克選手，但成績跟前兩名差很多，楊昆弼拉鋸到末段仍保持穩定，終於勝過了對手。6日是射擊賽程最後一日，楊昆弼與劉宛渝將組隊參加混雙項目，有機會包辦不定向飛靶3面金牌。 拿坡里世大運 女子不定向飛靶奪首金 (中時電子報) #中華隊 #楊昆弼 也許您會感興趣 推薦閱讀 威廉瓊斯盃男籃彰化開打 快來搶票為中華隊加油 09:242019/07/02 體育 瓊斯盃移師彰化 首場中華藍迎戰日本 19:522019/07/02 體育 拿坡里世大運開幕 女籃首戰擊潰斯洛伐克 09:262019/07/04 體育 拿坡里世大運 射擊女子隊勇奪1銀1銅 21:372019/07/04 體育 射箭世界盃 譚雅婷擊敗雷母周日爭銅 22:352019/07/04 體育 JOHNNIE WALKER 18年 榮獲舊金山世界烈酒競賽雙金 04:102019/07/05 產業特刊 拿坡里世大運 李智凱助體操男團奪銀 15:092019/07/05 體育 拿坡里世大運 女子不定向飛靶奪首金 21:492019/07/05 體育 體育熱門新聞 NBA》刻意冷落柯瑞？勇士不爽杜蘭特 - 體育 溫網》沃妹敗給張帥 怒嗆鷹眼判決不公 - 體育 NBA》爆3年前KD就跟厄文討論聯手 - 體育 溫網》壞孩子輸不起 誣指納達爾犯規 - 體育 NBA》名嘴再爆討厭科爾 KD回嗆狗屎 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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