李先生一感冒咳嗽就買抗生素來吃，一次吃二周；半年後，身體不舒服，到醫院就診，醫生拍片檢查後才發現，李先生的肺已經成了棉花狀，屬於黴菌感染。

根據《搜狐網》報導，李先生這樣吃抗生素，很容易導致細菌產生抗藥性，長時間抗菌治療，易使體內菌群失調，黴菌乘機大量繁殖，而多發性感染，使身體抵抗力嚴重下降，危及生命。

很多人一感冒發熱，即吃抗生素，其實，非細菌引起的感冒發熱，使用抗生素不僅沒有殺滅病毒作用，還可能因為濫用抗生素導致細菌產生抗藥性。

當真正遭遇細菌感染時，抗生素就可能因細菌耐藥性藥效減弱，病人疾病難治；若增加用藥劑量或聯合用藥，藥物副作用增大，甚至造成肝腎損害等。

其實，包括慢性咽炎、婦科炎症、前列腺炎、腹瀉、感冒（上呼吸道感染）、中耳炎、腮腺炎、鼻竇炎、胃炎及尿路感染等常見病不需要抗生素。

(中時電子報)