受西南風影響，中央氣象局表示，未來一週中南部有大雨及局部豪雨發生機率，東部縱谷及東南部地區有焚風發生的機率。氣象專家表示，西南季風的型態將持續影響台灣到下週四。

氣象局表示，今、明(6日、7日)兩天受西南風影響，今日北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區有陣雨或雷雨，尤其南部地區易有大雨並有局部豪雨發生，其他地區及山區午後易有局部大雨。

氣象達人彭啟明在《天氣風險 WeatherRisk》臉書表示，週末西南風稍減弱，週一再增強，中部、南部地區清晨至上午，沿海、平地有短暫陣雨，下午至晚間天氣相對穩定，無雨時感受悶熱；而北部、東部地區上午多雲時晴，天氣同樣悶熱，午後有雷陣雨，但主要集中在山區，平地或市區偶陣雨。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，下週一(8日)至週四(11日)「西南季風」的型態持續；迎風面的西南部，有局部陣雨或雷雨；其他地區受午後對流發展，亦有局部的雷陣雨，整段期間大氣是偏不穩定的，還是要持續注意氣象局的特報。

(中時電子報)