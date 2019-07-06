PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜自掀起「韓流」，便成黨內外眼中釘。歷經各界抹色、圍剿，聲勢卻屹立不搖。每回民進黨抨擊，反讓許多民眾拿前朝做對比，最後反打自己。網友直言「只有韓國瑜的攻守能力最高」，認為韓打民進黨如打沙包，而且非常會借力使力，同時防守能力一級棒，讓自己不怕黑民調持續高。

網友在PTT論壇發文《只有韓國瑜的攻守能力最高！》寫道：「坦白說，韓總非常會打冥進洞，簡直跟打沙包一樣！而且還能借力打力、，防守能力也是一級棒。7台圍攻他，還能保持如此之高的民調，非常厲害。」

發文網友更進一步表示：「重點是，面對惡意攻擊，從來不在鏡頭前表現出氣急敗壞的樣子。況且，檯面上沒人比他更會引導議題，所以，由他代表國民黨，是最為合適的。」

其他網友則回應：「你聽過防禦性攻擊嗎」、「唯一能X爆dpp」、「X到dpp爬不起來，高雄多少把柄在手上，隨便打一張，民進黨就倒一半」、「他被打被罵被冷漠慣了，畢竟只有他在政治失敗幾年後還不小心崛起，應該問問扶龍王哪時逼柯出來」、「他的技能都被動的很難防禦」。

(中時電子報)