國民黨卡韓、卡朱傳聞不斷，現在又驚傳卡吳？國民黨中央委員許長輝發起連署，要求在7月28日全黨代表大會修改不分區立委提名辦法，引發外界質疑此舉是否要卡黨主席吳敦義。

許長輝在去年8月就針對國民黨不分區立委提名制度，曾提議爭取修改不分區立委提名通過辦法。他當時怒斥前立法院長王金平名列2016年不分區第一名，讓黨內眷村票不出來投票，是造成2016年大敗的原因之一。但該項提案只交中央委員會研處，最終未能如願。

據港媒《中評網》報導，許長輝月前再度反應，但仍未獲黨中央處理，因此，許決定發起連署，要求在7月28日全黨代表大會修改不分區立委提名辦法，將現行「不同意權」審核，改行使「同意權」審核。由於提出的時機，黨內傳出有人建議吳敦義名列不分區第一名，正值「挺吳」、「反吳」兩派角力，因此許長輝此舉，引發外界揣測是否意在「卡吳」。

不過，對於建議吳敦義名列不分區第一名的傳聞，國民黨立委曾銘宗6月接受媒體訪問表示，不分區提名作業要等到九十月才開始，都還沒有開始，預定吳敦義是不分區的消息只是傳聞而已。

(中時電子報)