大陸總理李克強日前宣布重大經濟改革舉措，表示大陸將提前在2020年取消金融業外資持股比例限制，同時，明年也將在增值電信和交通運輸領域，減少對外資准入的限制。美國之音今天報導，李克強的表態似乎是回應大陸需要更廣泛的經濟改革並使金融市場更好地與國際市場融合的呼聲。然而，一些分析人士認為，這可能是北京回應美國總統川普對於大陸市場不透明的批評，並希望促成協議來結束貿易戰。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家埃文斯─普里查德說：「宣布這個決定的時間點顯示，這與美中貿易談判息息相關，中國希望在關稅方面獲得某種程度的讓步。」

李克強2日在大連「夏季達沃斯論壇」作出宣布，與會的康乃爾大學新興市場研究院院長卡薩諾娃認為：「中國此舉符合他們自己要開放經濟和全球化努力方面的計畫，就像李總理說的那樣」。

她還指出，李克強似乎也強硬表示將把一些外國公司列入黑名單。「這似乎是回應美國將大陸公司列入黑名單的報復。」卡薩諾娃警告，那種長達一年貿易戰對大陸經濟造成毀滅性影響並給美國在談判中增加籌碼的看法，是錯誤的。

她說：「中國經濟仍然保持著6.2％ 的年增長率，而預期將達到6％到6.5％之間。這個體量的經濟體保持如此快速的增長，目前沒有減速的勢頭」。

另一個問題，埃文斯─普里查德懷疑地說：「進入一個領域是一回事，能夠與已經存在的企業競爭是另一回事，兩方會存在競爭。」

他指出，過去外企獲得市場准入後積極進入市場，之後卻發現，與直接或間接接受國家補貼的當地企業競爭，很難存活和保持競爭力。

報導稱，不管如何，北京很難顯示他們在為外國投資者創造平等的競爭環境。大陸美國商會最新調查顯示，大多數成員公司近幾個月感到，他們在大陸市場變得更不受歡迎。

報導指出，大陸最近將限制外資的領域從2018年6月的48個減少到40個，被視為北京在貿易戰中受到美國壓力而採取的另一項措施。

(中時 )