一名任職新竹某科技公司美艷女經理，住進公司林姓董事長的家中，分居的林姓妻子闖入，看見2人只穿內衣、內褲躺在床上，而且女經理還穿著誘人的白色蕾絲，董娘一氣之下對2人提告，並求償100萬元。

據《自由時報》報導，林姓董娘指稱，她與丈夫共同創立科技公司，2人2014年結婚，但丈夫迷上公司美艷女經理，為了要離婚，2016年某日酒後返家，對已入睡覺的她毒打，同住的婆婆被吵醒，竟要求她跟先生道歉。

董娘隔天氣的離家，並到醫院驗傷提告先生傷害，2人自此分居，2017年某日帶著媽媽與弟弟闖進丈夫住處，發現丈夫與女經理只穿上衣、內褲躺在床上，而且女經理還穿著誘人的白色蕾絲，屋內還有女經理的盥洗用品，董娘氣的對2人提告。

雖林董與女經理在法庭否認有姦情，但法官認為2人親密互動，已侵害董娘配偶權，判董座2人應賠償65萬元 。

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(中時電子報)