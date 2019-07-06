陳妍希驚喜現身片場，為陳曉慶生。（圖／取材自趙薇微博）

國民女神陳妍希和大陸男星陳曉結婚3年，小倆口對婚姻生活低調，但卻屢被傳夫妻不和，而昨（5日）適逢陳曉32歲生日，陳妍希罕見曬一家三口照並放閃陳曉，以行動破除婚變傳聞，同時，陳妍希也現身片場探班老公，在大合照中大方環抱陳曉，畫面閃到最高點。

陳曉昨迎接32歲生日，趙薇則曬在片場為陳曉慶生照，並寫下：「生日快樂！《嗨！美男子》。」蛋糕上還表揚陳曉，誇他是「最勤奮、最辛苦、最專業演員。」據悉，陳曉正在拍攝由薇監製的新戲，而陳曉也回復趙薇：「謝謝薇姐！昨天跟人聊天才知道我32，我一直以為自己是33生日，突然感覺偷了一歲，好爽！」

陳曉微博全文。（圖／取材自陳曉微博）

而在大合照中，也驚喜見到陳妍希現身，她親暱倚靠著陳曉手臂，夫妻超級黏踢踢，畫面閃到最高點，加上陳妍希昨凌晨就曬就搶先曬陳曉帥照和全家福為老公慶生，兩人不只甜蜜頭靠頭，陳妍希也寫下：「日夜拍戲的陳先生辛苦了。願你每日都能睡個好覺，願你的付出都能有所得到，生日快樂❤」，讓網上的婚變傳聞不攻自破。

(中時電子報)