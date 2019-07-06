先前謠傳湖人「小皇帝」詹姆斯招募暴龍前鋒「可愛」里歐納德時承諾，自己願當球隊第三進攻選擇，且在2年後就把湖人一哥角色讓給里歐納德，沒想到如今承諾更升級，因為《ESPN》記者布羅薩德爆料，詹皇竟然願意改打控球後衛！

「里歐納德先跟詹姆斯有過一次私下會面，然後才跟詹姆斯、安東尼戴維斯一起會面討論，所以他們早就討論過聯手的可能性，」布羅薩德表示，「只是詹姆斯當時告訴里歐納德，他將成為控球後衛！而不是他習慣打的組織前鋒位置。」

畢竟詹姆斯和里歐納德都是打小前鋒位置為主，兩人確實有著位置重疊問題，如今為了招攬里歐納德，詹姆斯竟然願意犧牲自己到這種程度，甘願改打自己並不熟悉的控球後衛，可見詹皇到底有多麼渴望里歐納德加盟湖人組成三巨頭。

目前湖人、快艇與暴龍3隊還在痴痴等待里歐納德的最終決定，但他到現在還是不肯清楚表態，只是不斷把官方公布時間往後延，簡直吊足所有人的胃口，看來就算詹姆斯都已經不斷退讓與釋出善意了，里歐納德似乎還沒真正被打動。

(中時電子報)