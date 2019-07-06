時代力量高雄議員黃捷昨日發文，硬把大八飯店、君鴻酒店歇業歸罪為「高雄發大財」沒達成；高市觀光局長潘恒旭6日清晨在臉書發文回應，點明君鴻國際酒店是海霸王接手，大八是台北擴張失利，財務槓桿失靈，潘更直接打臉黃捷，「請妳認真做點功課。不要見獵心喜，什麼都牽拖」。

黃捷臉書發文酸韓「高雄發大財」沒達成，指標餐飲龍頭大八、君鴻還接連倒閉，不過黃捷將「君鴻國際酒店」誤寫成「君鴻飯店」，且大八飯店早在去年8月就傳出跳票、前朝時代已經爆發財務危機。

潘恒旭6日一早馬上透過臉書解釋，君鴻國際酒店是海霸王接手，大八是台北擴張失利，財務槓桿失靈；君鴻酒店經法院法拍，由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司，以54.4億元標下，建物產權於5月7日完成移轉登記。根據《工商時報》報導，君鴻酒店4日上午接獲法院通知，必須在7月8日完成點交程序，由於該酒店經營權易主，君鴻決定歇業。

潘恒旭列出今年觀光業數據，元月至4月高雄市住宿及餐飲業營利事業銷售額計2463萬8,530元，較去年同期2283萬9923元，增加近1成，顯示高雄整體住宿及餐飲業營利事業銷售呈現成長。

潘恒旭回嗆黃捷，「請妳認真做點功課」、「不要見獵心喜，什麼都牽拖」、「不然我也要翻白眼了」；網友也回應表示「這種每天胡說八道，混淆視聽的議員不罷免對不起自己啊」、「黑韓產業鏈，不黑韓就活不下去」、「罷免『高雄女版王浩宇』」。

媒體詢問黃捷對潘恒旭的發文看法，目前尚未獲得回應。

(中時 )