在美國總統川普與中國大陸國家主席習近上周G20高峰會平達成互不增關稅的共識後，美中同意下周重啟貿易談判；不過中國大陸商務部近期表示，在上月提出、基於非商業目的針對陸企實施封鎖或斷供的「不可靠實體清單」的相關程序與制度即將於近期公布，此被視為北京在新一輪貿易談判中可能動用的談判武器。

美商務部上月將中國大陸電信巨擘華為列入「實體名單」，限制美企對其供貨與技術提供後，北京計畫建立「不可靠實體清單」以予反制，把嚴重損害中國大陸企業正當權益的外國企業列入其中，當時消息一出讓不少外商震驚不已，特別是已終止與中國大陸電信巨擘華為合作的外企。

據陸官媒新華社4日報導，中國大陸商務部新聞發言人高峰表示，對於遵守中國大陸法律、遵守市場規則、遵守契約精神的企業，完全不必擔心。他同時呼籲中國大陸希望北京盡快遵守在G20的諾言，停止運用國家力量對陸企施壓。

雖然川普宣布減輕對華為的禁令，不過美商務部官員表示，華為仍在美國實體清單上，並適用於黑名單企業的「拒絕推定」許可政策。據《南華早報》（South China Morning Post）5日報導，外界認為，最新一輪美中貿易談判中，若美方對於華為解禁措施沒有讓陸方滿意的話，談判可能很快陷入僵局。

報導指出，中國大陸對美採購農產品也是談判籌碼之一。有官方背景的《陶然筆記》微信公眾號表示，「採購美國農產品是中國大陸特有的談判籌碼，美方既然看重農民的利益，那麼就應該真正從美國農民的利益出發；如果美方在協商中態度再出現反復，那麼採購美國農產品這事，恐怕也會再出現反復」。

此外，除了陸媒先前報導指出的北京「稀土牌」之外，《南華早報》報導指出一名文化產業的消息來源表示，美國好萊塢也可能成為貿易戰中的箭靶，中國大陸可能加緊對美國影劇相關規範與審查，讓日益依賴大陸市場的好萊塢備感壓力。

(中時電子報)